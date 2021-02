The Best of the Best: Unsere Top-Ten-Spiele der Xbox One

You're watching Werben

Für die Xbox One wird es noch ein paar hochwertige Spiele geben, darunter Psychonauts 2, Halo Infinite und Hogwarts Legacy, trotzdem nähert sich die Plattform langsam ihrem Ende. Sie konnte vielleicht nur schwer mit der Nintendo Switch oder der PS4 mithalten, daraus ist aber nicht abzuleiten, dass sie nicht einige wirklich tolle Spiele zu bieten hat. Viel Spaß mit unser Top-Ten-Liste!

Forza Horizon 4

Seit Forza Motorsport sind die Forza-Spiele ein Klassiker für jede Xbox-Konsole. Für die Xbox One gab es einige tolle Forza-Titel, auf dem Thron sitzt aber Forza Horizon 4, das uns aufs britische Land entführt und mit seinem dynamischen Wetter überzeugen könnte. Eines der packendsten Rennspiele dieser Konsolengeneration.

Gears 5

Es gibt einige Serien, die die Marke Xbox definiert haben, darunter Forza, Halo und Gears of War. Teil 5 wurde von The Coalition entwickelt und stellt vermutlich den besten Teil der Reihe dar. Er konzentriert sich auf Kait Diaz anstelle der Fenix-Familie, bringt einige verstörende Hintergründe der Reihe ans Licht und punktet durch seine halboffene Spielwelt.

Sea of Thieves

Sea of Thievesgehört mit No Man's Sky zu den größten Comebacks im Gaming. Das säbelrasselnde Abenteuer wirkte anfangs ein wenig leer, aber die Entwickler bei Rare haben über die Jahre immer wieder neue Inhalte nachgelegt. Durch die Wellen zu segeln und mit Freunden nach Schätzen zu suchen, ist ein großes Abenteuer, bei dem Kommunikation eine sehr wichtige Rolle spielt. Seit der Veröffentlichung sind Haustiere, eine PvP-Arena und jede Menge neue Gegner und Aufgaben dazugekommen.

Ori and the Will of the Wisps

Ori and the Will of the Wisps ist das zweite Spiel in unserem Ranking, das es auch in unsere Spiel-des-Jahres-Liste von 2020 geschafft hat. Der Plattformer baut auf dem Vorgänger auf und bietet noch mehr Hüpfpassagen, neue Kampffähigkeiten und eine Geschichte, die uns zu Tränen gerührt hat. Am schönsten sieht die Wasserfarben-Grafik zwar auf der Xbox Series X im 6K-Supersampled-Modus aus, auf der Xbox One ist das Spiel aber immer noch ein Augenschmaus.

Halo: Master Chief Collection

Seit 343 Industries die Halo-Marke übernommen haben, gab es ein paar Enttäuschungen - die Halo: Master Chief Collection gehört nicht dazu. Das Spiel fasst die besten Master Chief-Geschichten in einem großartigen Paket zusammen, dazu wurden einige der älteren Titel überarbeitet. Halo: MCC ist die ultimative Halo-Spielerfahrung und die perfekte Gelegenheit, ganz tief ins Halo-Universum einzutauchen.

Doom Eternal

Mit Doom (2016) hat die Reihe nach 12 Jahren Pause zu neuen Höhenflügen angesetzt, der Nachfolger Eternal dreht die Regler auf 11. Das explosive Sequel fügt Plattform-Elemente hinzu und überzeugt durch seinen asynchronen PvP-Multiplayer. Zusätzlich bietet Eternal mehr Geschichte als jeder andere Doom-Titel - inklusive vieler Zwischensequenzen, die dem brutalen Morden Kontext verpassen.

Sekiro: Shadows Die Twice

Xbox-Fans haben das Meisterwerk Bloodborne verpasst, dafür konnte das fantastische Sekiro: Shadows Die Twice den Blutdurst stillen. Sekiro ist im Herzen ein Souls-Spiel, verpasst der Formel aber etwas frische DNA. Wir bekommen einen Charakter-Editor, Schleichpassagen und die Kämpfe sind erfrischend einzigartig. Statt eines Gesundheitsbalkens wird uns die Haltung der Gegner angezeigt, die wir erst brechen müssen, um zum tödlichen Hieb auszuholen.

Overwatch

Wenn euch vor zehn Jahren jemand erzählt hätte, dass Blizzard einen der besten Shooter der Videospielgeschichte entwickeln würde, hättet ihr vermutlich lauthals losgelacht. Nun... Overwatch ist genau das! Das Spiel hat wirklich tolle Charaktere, bietet packendes Gameplay und die Entwickler versorgen das Spiel seit mittlerweile fünf Jahren mit Inhalten. Aus eben diesen Gründen hat Overwatch auch eine entsprechend große Fangemeinde.

Red Dead Redemption 2

Es war eine schwere Entscheidung, sich für diese Liste zwischen Grand Theft Auto V und Red Dead Redemption 2 entscheiden zu müssen. Am Ende wurde es Red Dead, denn GTA stand schon eine Konsolengeneration früher im Rampenlicht. Dieser Genre-Klassiker verwöhnt uns mit einer der schönsten Videospiel-Sandboxen aller Zeiten und erzählt eine der bisher tollsten Prequel-Geschichten überhaupt. Red Dead Online kann auch einzeln erworben werden, Ihr könnt Euch also auch für kleines Geld in den Sattel schwingen.

The Witcher 3: Wild Hunt

Es hatte einen guten Grund, warum CD Projekt Red vor dem Cyberpunk 2077-Debakel einen solch positiven Ruf hatte. Der Grund lautete: The Witcher 3: Wild Hunt. Das Spiel ist eines der abwechslungsreichsten und größten Rollenspiele auf dem Markt, mit dem nur wenig Spiele mithalten können. Eine wirklich packende Geschichte wird kombiniert mit knackigen Kampfmechaniken und jede Menge Gelegenheiten für Erkundungstouren. The Witcher 3: Wild Hunt ist ohne Frage eins der besten Videospiele aller Zeiten.

Die Xbox One geht sicher nicht als die beliebteste Konsole aller Zeiten in die Geschichte ein, diese Liste zeigt aber zumindest, dass es für diese Konsole eine ganze Menge hochwertiger Spiele gab und gibt.