The Best of the Best: Unsere Top-Ten-Spiele der Playstation 4

Die PS5 und die neuen Xboxen sind jetzt ein paar Monate auf dem Markt. So groß unsere Freude darüber auch ist, so bedeutet dieser Umstand auch das Ende einer Konsolengeneration. Zu diesem Anlass haben wir uns die letzten sieben PS4-Jahre angesehen und eine Top Ten der schönsten Spiele zusammengestellt. Die Reihenfolge stellt dabei keine Wertung dar. Spoiler-Alarm: Es ist eine ganze Reihe an Titeln von Sony Interactive vertreten.

Persona 5 Royal

Ihr müsst tapfer sein, wenn Ihr mit Persona 5 loslegen wollt. Das Spiel bietet locker über 100 Stunden Spielzeit. Wohlgemerkt für einen Durchgang und ohne all die Extras, die Persona 5 Royal mitbringt. Entwickler Atlus hat mit Persona 5 ein großartiges Spiel erschaffen, die Royal-Edition perfektioniert das Spiel noch weiter und fügt einige Neuerungen und Verbesserungen hinzu. Wenn Ihr die Zeit und Muße habt, liefert euch Persona 5 Royal ein großartiges Abenteuer für die Ewigkeit. Da Ihr es nur auf der PS4 spielen könnt, gehört es eindeutig zu den besten Spielen für diese Konsole.

The Last of Us: Part II

Eines der beiden Spiele der Last-of-Us-Reihe gehört unbedingt auf diese Liste und wir haben beide Spiele in Erwägung gezogen. Naughty Dog hat mit The Last of Us einen Volltreffer gelandet, insgesamt besitzt The Last of Us: Part II aber einfach die höhere Qualität. Es gibt eine Vielzahl von Meinungen zu diesem Spiel, aber es ist ohne Frage ein wirklich hochwertig produzierter Titel. Tatsächlich fühlt er sich in diversen Bereichen wie ein Next-Gen-Spiel an, obwohl er das nicht ist. Auch aus diesem Grund ist er für uns ein echter PS4-Klassiker.

God of War

Wir haben erlebt, wie Kratos in einer ganzen Reihe von Spielen griechische Götter getötet hat, aber die Sony Santa Monica Studios haben entschieden, dass es langsam genug ist und den legendären Krieger nach Norden geschickt, um sich die nordischen Götter vorzuknöpfen. God of War (2018) verpasst der Serie einen komplett neuen Look und lässt uns die Geschichte von Kratos und seinem Sohn Atreus erleben. Die Kämpfe sind knackig und machen einen Heidenspaß. Nur einer von diversen Gründen, warum die Fans schon sehnsüchtig auf den nächsten Teil warten.

Dreams

Media Molecule hat die PS4 genutzt, um einen charmanten Titel zu entwickeln, der den Spielern die nötigen Werkzeuge in die Hand gibt, um ihre eigenen Spiele zu erschaffen. Dreams ist die ultimative Evolution von Media Molecules Play, Create & Share-Motto und bietet nahezu unendliche Optionen, um kreativ zu werden. Chapeau!

Horizon: Zero Dawn

Üblicherweise wirken postapokalyptische Welten immer ein wenig leer, Guerrilla Games ist es mit Horizon: Zero Dawn gelungen, eine abwechslungsreiche Welt voller Leben und Farben zu entwerfen. Das Spiel bietet nicht nur eine neue Art von offener Welt, sondern füllt sie auch mit atemberaubenden Roboter-Kreaturen. Die Geschichte um Außenseiterin Aloy ist voll von Emotionen, zurecht wurde dieser Titel auf Anhieb zum Klassiker.

Uncharted 4: A Thief's End

Vor dem erfolgreichen The Last of Us hat Naughty Dog an der wunderbaren Uncharted-Reihe gearbeitet. Uncharted 4 war der mutmaßlich letzte Uncharted-Teil des Studios und ein wirklich fantastisches Spiel. Intensive Action, großartige Umgebungen, eine packende Story, tolle Darsteller - wenn Ihr nach einem brillanten Spiel sucht, das demonstriert, was die PS4 zu bieten hatte: Uncharted 4 ist ein perfektes Beispiel.

Ratchet and Clank

Im Vergleich zu den vorangegangenen Generationen gab es wenig Ratchet-and-Clank-Spiele für die PS4. Der Teil, den wir bekommen haben, war dafür umso spektakulärer. Statt ein neues Abenteuer für die neue Plattform zu entwickeln, hat sich Insomniac für eine Rückkehr zu den Wurzeln entschieden und an einem Reboot des Originals gearbeitet. Der Reboot war die perfekte Mischung aus alt und neu: Wir durften einige der schönsten Orte ein weiteres Mal besuchen und eine überarbeitete Story erleben. Zudem wurde neu erzählt, wie sich die beiden Helden eigentlich begegnet sind. Der Film zum Spiel mag ein Flop gewesen sein, das Spiel sollte sich kein Fan entgehen lassen.

Bloodborne

Dark Souls hat ein eigenes Genre begründet, aber mit Bloodborne hat Hidetaka Miyazaki seine Kunst perfektioniert. Das Gothic-RPG ist ein absolutes Meisterwerk, das Setting wurde fantastisch umgesetzt und das Spiel bietet einige der besten Endgegner dieses Genres. Natürlich sind die Kämpfe so hart wie bei den Souls-Spielen, gleichzeitig bieten sie neue Aspekte wie sich transformierende Waffen. Letztlich müssen Spieler die Begegnungen wesentlich aggressiver angehen als in Dark Souls. Das Spiel hat außerdem die exzellente Erweiterung Lost Hunters erhalten, die neue Bosse, Waffen und Orte ins Spiel bringt. Es muss sich zeigen, ob Elden Ring das noch toppen kann.

Death Stranding

Im Laufe seiner Karriere hat Hideo Kojima einige ungewöhnliche Spiele erschaffen, aber keines dürfte so ungewöhnlich sein wie Death Stranding. Ein einsamer Mann namens Sam Bridges (gespielt von Norman Reedus) reist durch eine Welt, die dem fürchterlichen Death Stranding zum Opfer gefallen ist. Was es damit auf sich hat? Findet es heraus! Das Spiel polarisiert, aber eines ist sicher: Diese Reise ist einzigartig!

Marvel's Spider-Man

Bevor sich Insomniac Spider-Man vorgeknöpft hat, war es eine ganze Zeit her, dass tolle Superhelden-Spiele auf den Markt kamen. Spider-Man war genau das und noch so viel mehr. Beeindruckend wurde Manhattan zum Leben erweckt. Dazu gab es eine Story, in der Peter Parker versuchte, eine Balance zwischen seinem Privatleben und seiner Identität als Superheld zu finden. Das Beste sind aber die knackigen, überaus befriedigenden Mechaniken, die uns für Stunden durch Manhattan schwingen lassen und uns dabei ganz viel Freude machen. Wenn es Euch nach mehr dürstet - das kürzlich erschienene Spin-Off Spider-Man: Miles Morales bietet eine ähnliche beeindruckende Spielerfahrung aus der Perspektive eines neuen, jüngeren Helden.

In den sieben Jahren der PS4-Ära sind die aufgeführten Titel für uns die besten. Ihr seid vielleicht anderer Meinung, aber eines ist in jedem Fall klar: Die PS4 hat eine Menge herausragender Spiele hervorgebracht, die uns lange in Erinnerung bleiben werden!