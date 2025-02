The Beekeeper 2 geht weiter und Jason Statham wird dafür zurückkehren

Als The Beekeeper Anfang 2024 auf den Markt kam, schnitt es in Bezug auf die Ticketeinnahmen recht gut ab und wurde von Fans und Kritikern gleichermaßen gut aufgenommen. Das reichte aus, um die Produktionsfirma Miramax dazu zu bringen, grünes Licht für eine Fortsetzung zu geben, einen Film, in dem Jason Statham als Charakter des Adam Clay zurückkehren wird.

Wie The Hollywood Reporter berichtet, wird The Beekeeper 2 von Miramax produziert und finanziert, wobei auch Stathams Produktionsfirma Punch Palace Productions beigefügt ist. Das Ziel ist es, die Fortsetzung im Herbst zu drehen, und der Hauptunterschied zwischen diesem Film und seinem Vorgänger besteht darin, dass David Ayer nicht auf dem Regiestuhl sitzen wird, da diese Aufgaben stattdessen dem Regisseur von Nobody 2, Timo Tjahjanto, zufallen. Kurt Wimmer wird jedoch zurückkehren, um das Drehbuch für die Fortsetzung zu schreiben.

Es ist unklar, wann wir damit rechnen sollten, The Beekeeper 2 in den Kinos zu sehen, aber eine vernünftige Schätzung wäre Ende 2026 oder Anfang 2027. Zuvor wird Statham in einem ähnlichen Actionstreifen namens A Working Man zu sehen sein.

Sind Sie gespannt auf mehr The Beekeeper ?