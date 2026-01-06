The Beauty bringt im Januar ein The Substance-ähnliches Drama

In diesem Monat ist eine der vielversprechenden Nachrichtenserien, die erscheinen wird, FX' The Beauty, eine Dramaserie mit einer Handlung, die der von The Substance bei ihrer Kinopremiere sehr ähnlich ist.

Die Idee ist einfach. Ashton Kutcher spielt den CEO eines Unternehmens, der ein neues Produkt entwickelt und verkauft, das jeden umwerfend schön machen kann. Es ist eine Droge, die dann sexuell übertragen werden kann, was bedeutet, dass jeder zu einer atemberaubenden Schönheit werden kann, die die Grenzen von Genetik, Erziehung und Selbstfürsorge überschreitet. Der Haken ist jedoch, dass das Medikament Probleme hat – Probleme, die dazu führen, dass die Betroffenen bald schreckliche Erkrankungen entwickeln, die letztlich zu grausamen Todesfällen führen, und doch wird das Medikament, um enorme Geldsummen zu verdienen, dennoch verschickt. Hier kommen Evan Peters und Rebecca Halls Detektive, zwei Personen, die versuchen, die Verschwörung im Zentrum dieses Plans aufzudecken.

Für die meisten Märkte kommt The Beauty auf Disney+ und startet bereits am 22. Januar mit der Premiere. Mehr zur Serie findest du unten den Trailer und die offizielle Zusammenfassung.

"In FXs "The Beauty" wird die Welt der High Fashion dunkel, als internationale Supermodels auf grausame und mysteriöse Weise sterben. Die FBI-Agenten "Cooper Madsen" (Evan Peters) und "Jordan Bennett" (Rebecca Hall) werden nach Paris geschickt, um die Wahrheit herauszufinden. Je tiefer sie in den Fall eintauchen, desto mehr entdecken sie ein sexuell übertragbares Virus, das gewöhnliche Menschen in Visionen körperlicher Perfektion verwandelt – allerdings mit erschreckenden Folgen. Ihr Weg führt sie direkt ins Fadenkreuz von "The Corporation" (Ashton Kutcher), einem schattenhaften Tech-Milliardär, der heimlich ein Wundermittel namens "The Beauty" entwickelt hat und alles tun wird, um sein Billionen-Dollar-Imperium zu schützen – einschließlich des Entfessels seines tödlichen Vollstreckers "The Assassin" (Anthony Ramos). Während sich die Epidemie ausbreitet, wird "Jeremy" (Jeremy Pope), ein verzweifelter Außenseiter, im Chaos gefangen und sucht nach einem Sinn, während die Agenten durch Paris, Venedig, Rom und New York eilen, um eine Bedrohung zu stoppen, die die Zukunft der Menschheit verändern könnte. "The Beauty" ist ein globaler Thriller, der fragt: Was würdest du für Perfektion opfern?"