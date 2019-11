The Beasts Within: Schreckliche, neue Monster schwimmen durch Barotrauma

Daedalic Entertainment, FakeFish und Undertow Games haben letzte Woche das zweite große Update namens "The Beasts Within" für Barotrauma herausgebracht und einen Trailer, der es in Aktion zeigt, präsentiert. Die Neuerungen sind für alle Spieler kostenlos erhältlich und sie bieten Verbesserungen der Lebensqualität, obwohl das Hauptaugenmerk auf der neuen außerirdischen Hammerhead-Monsterspezies liegt.

Die großen Weibchen schlagen mit ihrem Schädel ein Loch in den Rumpf unseres U-Boots und beschwören kleine Kreaturen, die unsere Crew überwältigen können. Außerdem wurden 30 neue Charakter-Sprites und ein paar schwierig zu umschreibende Neuerungen in das Spiel integriert. Zu den neuen Funktionen gehören etwa ein verbesserter Server-Browser, eine überarbeitete Bot-KI-Routine, sowie knapp 100 Verbesserungen und Fehlerkorrekturen (schreibt der Entwickler). Spannend sind sicher die neuen Verräter-Missionen, mit denen Spieler heimlich gegen ihre Crew arbeiten sollen.