The Bearer & The Last Flame fühlt sich an wie ein klassisches Dark Souls, aber das Gefühl der Entdeckung seiner Geschichte ist viel klarer

Die seelenverwandte Flamme brennt auch im Jahr 2024 unvermindert weiter. In den letzten Jahren erlebten wir bedeutende Vertreter dieses ARPG-Subgenres, darunter Lies of P, Lords of the Fallen und Elden Ring, um nur die bekanntesten zu nennen. Doch hinter diesen großen Titeln verbergen sich kleinere Projekte mit originellen Ideen, die oft allein von der Leidenschaft ihrer Entwickler getragen werden. Es scheint, als hätten wir im weiten Meer eine Perle entdeckt, die Gefühle weckt, ähnlich wie Dark Souls im Jahr 2011: The Bearer & The Last Flame.

Ähnlich, aber mit neuen Elementen, die von Fans dieser Art von Spielen sicherlich begrüßt werden, wie der Haupt- und einzige Entwickler von The Bearer & The Last Flame, Javier Castilla, uns in einem Interview auf dem letzten IndieDevDay erklärt hat, das ihr unten sehen könnt.

HQ

Castilla ist die treibende Kraft hinter dem Titel, der eine starke Ähnlichkeit mit dem Durchbruch von FromSoftware aus dem Jahr 2011 aufweist, obwohl die Geschichte damals etwas unklar war. Das ist etwas, was Castilla in The Bearer & The Last Flame ändern wollte.

"Ich möchte die Geschichte verständlicher machen, deshalb gibt es am Ende jedes Levels einen NPC, der erklärt, was man in dem abgeschlossenen Level getan hat.

Es erklärt also die Geschichte und erklärt die Geschichte und warum man dort ist und so weiter."

"Du gehst also die Geschichte des Spiels durch und hast einen Kommentar, eine sehr einfache Antwort darauf, warum du das tust."

Es ist klar, dass Dark Reaper Studio viel Mühe in sein Debüt als Spieleentwickler auf PC und Konsolen gesteckt hat (The Bearer & The Last Flame erscheint am 25. März für PC und PS5, wenn die Entwicklung und Qualitätssicherung in dieser letzten Phase gut läuft):

Ich bin seit 10 Jahren in dieser Branche tätig und entwickle Spiele für mobile Plattformen und nach dieser Zeit beschloss ich, dass ich bereit war, ich habe genug Erfahrung, um einen Schritt weiter in Richtung PC- und Konsolenspiele zu gehen, und hier ist es."

Mit einer riesigen Auswahl an Möglichkeiten, diese düstere Geschichte anzugehen, über 250 Waffen, Fähigkeiten und Zaubersprüchen, wird The Bearer & The Last Flame einer der Titel sein, die Soulslike-Fans im nächsten Frühjahr im Auge behalten sollten.