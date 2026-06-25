The Bear Staffel 5

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Ich kann mich nicht erinnern, wer The Bear scharf angeschossen hat und sagte, es sei eigentlich keine Komödie, obwohl sie unter den Komödien der Golden Globes stand, aber die Person, die diesen Kommentar gemacht hat, sollte wie Oppenheimer in die Ferne starren. Dieser Witz hat den Schöpfern von The Bear eindeutig auf die Haut gegangen, denn oh Mann, in den Staffeln 3 und 4 fing er wirklich an, viel Comedy zu machen. Das alte Drama, die rohe Spannung, die zarten Momente – sie waren da, aber dann hatten wir gefühlt endlose Minuten voller Gags, Figuren, die ihre Stimmen aufeinander erhoben, nur um uns zum Lachen zu zwingen, und eine nahezu ständige Versorgung mit immer weniger lustigen Faks.

Was sich einst wie eine Prestigeserie anfühlte, wurde schnell zu einem Wohlfühler gedrängt, und obwohl ich den Großteil meiner Zeit mit The Bear genossen habe, egal in welcher Staffel, fühlte es sich an, als hätten die Stärken der Charaktere mit der Zeit wirklich nachgelassen. Meine Befürchtungen bei Staffel 5 waren gelinde gesagt groß, denn dies ist das letzte Mal, dass wir Carm, Richie, Sydney und alle anderen in einem unglaublich stressigen Leben sehen und uns unglaublich leckeres Essen liefern können. Glücklicherweise für den Zuschauer scheinen Christopher Storer und Co. mit der fünften und letzten Staffel von The Bear so viel wie möglich auf den Reset-Knopf gedrückt zu haben. Es ist nicht so solide wie Staffel 1, aber es fühlt sich viel weniger so an, als würden wir zwischen wichtigen Momenten mit großen Passagen repetitiver Komik dazwischen treiben.

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Was ich an der fünften Staffel von The Bear sehr schätze, wird schon in den ersten Minuten der ersten Folge deutlich. In Chicago herrscht Chaos, da ein Sturm die Stadt überflutet und im Restaurant allerlei Probleme verursacht. Wir setzen auch genau dort an, wo wir in Staffel 4 aufgehört haben. Cam geht, das Restaurant ist nicht profitabel, und Onkel Jimmy will verkaufen. Es gibt noch eine Chance, noch einen letzten Service, und darum dreht sich Staffel 5 nur. In der letzten Staffel von The Bear gibt es einen brillanten Fokus, den man in anderen Serienfinalen selten sieht. Manchmal ist es so, als wüssten die Autoren gar nicht, dass dies die letzte Staffel ist, bis die letzte Folge kommt (ich schaue euch an, The Boys), dann gehen wir von 0 auf 150 schneller, als man mithalten kann, und sind gezwungen, ein klares, schnelles Ende zu sehen. Selbst wenn man fünf Staffeln für The Bear zu kurz findet, ist die Entscheidung, die gesamte Staffel um eine Nacht anzusiedeln, eine gute Entscheidung. Wir bekommen ein paar Momente, um unsere Hauptbesetzung wieder kennenzulernen, daran erinnert zu werden, was sie vorhaben, und dann geht es los.

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Das ermöglicht es uns auch, leicht wieder in den Fluss dessen zurückzukehren, was The Bear großartig gemacht hat. Kochen, Charaktere und chaotische Spannung, die sich immer weiter aufbaut, bis man das Gefühl hat, man müsste einen Mopp aufheben und diesen Jungs helfen, damit sie nicht alle unter dem Druck explodieren. Wir sind noch nicht ganz am Anfang. Sydney sticht niemanden niemanden und Richie versucht, so ruhig zu bleiben wie seit Abschluss seines Erlösungsbogens, aber es gibt eine schöne Achterbahnfahrt im Tempo von The Bear Staffel 5. Wir sind oben, wir sind unten, dann noch tiefer, dann ein bisschen höher, dann in die Tiefen der Verzweiflung gestürzt, dann so hoch wie möglich geworfen. Die Serie hat uns inzwischen jedoch geprägt, und wir wissen, selbst wenn alles gut zu laufen scheint, gibt es immer etwas, das das Schiff umkrempeln kann.

Um sicherzustellen, dass bei diesem Wechsel aus der Hölle alles so gut wie möglich läuft, braucht The Bear seinen Anführer. Carmy ist nicht mehr diese Figur, und ich glaube nicht, dass er in der Serie, die er einmal anführte, mehr wie eine Nebenfigur behandelt wurde als in Staffel 5. Das ist jedoch ideal für die Geschichte, die Storer in dieser letzten Staffel erzählen möchte. Carm geht, also wollen wir nicht, dass es so aussieht, als würde ohne ihn alles auseinanderfallen, auch wenn es das vielleicht tut. Ein Großteil der Staffel dreht sich um Sydney, Richie und in geringerem Maße Sugar oder Nat. Da wir uns in der letzten Staffel befinden, gibt es für diese Jungs nicht viel Spielraum, um sich zu entwickeln oder ihre Charakterrichtungen zu ändern, aber es ist trotzdem durchweg fesselnd, während wir sehen, wie ihre Handlungsbögen zu Ende gehen. Andere Restaurant-Stammgäste wie meine persönliche Favoritin Tina, ebenso wie Marcus, Luca, Ebraheim und viele andere, sind in der Nähe, ebenso wie ein Großteil der erweiterten Familie, aber hier zeigt The Bear seine Überschwemmung.

Das Thema einer großen Familie, die zusammenkommt, um zu helfen, ist schön und führt zu einigen herzerwärmenden, herzerwärmenden Momenten, aber in The Bear Staffel 5 gibt es eine ernsthafte Charakterüberflutung, selbst wenn viele prominente Cameos weggelassen werden. Da jeder Bildschirmzeit braucht, bleibt nicht viel Zeit, um uns die wirklich starken Charaktermomente zu geben, für die die Serie bekannt ist. Carmy und Richie haben etwa einen Moment draußen, in dem es sich anfühlt, als wären wir im alten Bear-Modus, dann sind wir zurück bei so viel Handlung, dass man keine Zeit für die Zwischenzeiten hat. Die Dialoge, an die sich die Leute erinnern, die Dinge, die den entscheidenden Momenten der Serie zusätzliches Gewicht verleihen. Rückblenden erscheinen, aber sie dienen nur dazu, daran zu erinnern, wie der Bär früher war. Wie roh es war, während es sich jetzt wie eine gesäuberte Version von sich selbst anfühlt. Mehr dank des erweiterten Fokus auf Comedy in den Staffeln 3 und 4 als in der aktuellen Staffel.

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Nicht jeder Konflikt oder jede Lösung trifft das Ziel. Luca und Marcus haben einen kleinen Streit, und obwohl ich die Vorstellung von Konflikten zwischen den beiden nicht grundsätzlich störe, wirkt die Umsetzung ziemlich hastig – so sehr, dass ich finde, die Minuten hätten anderswo besser genutzt werden können. Es ist jedoch keine verschwendete Zeit, und wie wir wissen, zählt jede Sekunde. Es fühlt sich an, als hätte Staffel 5 dieses Mantra voll und ganz übernommen, denn es wird so wenig Zeit wie möglich für Dinge aufgewendet, die uns nicht zum Ziel bringen – zum Guten und in manchen Fällen zum Schlechten.

Nachdem alle bis auf eine Folge von The Bear gesehen wurden, bin ich zuversichtlich zu sagen, dass die Serie sich von dem Rand zurückgekämpft hat, in eine skurrile Komödie über ein Restaurant mit einer Anpack-Einstellung zu verfallen. Es wäre fesselnd gewesen zu sehen, wohin die Serie ohne den Comedy-Pivot hätte gehen können, aber Staffel 5 bietet mir genug Spannung, genug Drama und genug solide Charaktere, um mich daran zu erinnern, warum ich alle bei The Bear die Daumen drücke, damit ich länger als eine Minute ein Lächeln halten kann, bevor etwas schiefgeht. Sie wird nicht als eines der größten Fernsehwerke enden, aber es ist eine sehr gute Serie, die ich wahrscheinlich früher oder später wieder anschauen werde.