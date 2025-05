The Bear: Staffel 4 wird am 25. Juni Premiere feiern

HQ

Anfang des Jahres machte ein Bericht die Runde, der darauf hindeutete, dass The Bear am 15. Juni für seine vierte Staffel auf Hulu/Disney+ zurückkehren würde. Nun, das stimmte teilweise, denn der offizielle Premierentermin steht nun fest und es hat eine nahe, aber nicht genau gleiche Ankunft bestätigt.

Laut Variety wurde uns mitgeteilt, dass The Bear am 25. Juni (26. Juni für diejenigen in Großbritannien und Europa) auf die Streaming-Plattform zurückkehren wird, wobei alle 10 Episoden an diesem Tag auf einmal veröffentlicht werden. Das ist 10 Tage später als erwartet, aber es wird wahrscheinlich nur wenigen etwas ausmachen, so lange auf eine Show zu warten, die Saison für Saison beeindruckt hat.

Dieses Kapitel der Geschichte knüpft an die Ereignisse von Staffel 3 an, in der Ayo Edebiris Sydney The Bear verließ, um stattdessen ihr eigenes Restaurant zu gründen und zu führen, während The Bear unter der wackeligen Führung von Jeremy Allen Whites Carmy weiterhumpelte.