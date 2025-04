The Bear Staffel 4 feiert am 15. Juni Premiere

HQ

In knapp zwei Monaten kehrt der Bär auf unsere Bildschirme zurück. Die erfolgreiche Hulu- und Disney+-Serie hat uns letztes Jahr ihre dritte Staffel geschenkt, und obwohl es Gerüchte gab, dass Staffel 3 und 4 hintereinander gedreht werden, um der vierten Staffel einen schnelleren Veröffentlichungstermin zu geben, hat das Warten fast ein Ende.

Über den brasilianischen Sender Omelete, der mit Showrunnerin Joanna Calo gesprochen hat, wissen wir nun, dass die vierte Staffel von The Bear am 15. Juni erscheinen wird.

"Er wird am 15. Juni weltweit in die Kinos kommen. Und im Gegensatz zu den anderen wird dieser fröhlicher sein - nicht so niedergeschlagen wie die anderen, weißt du?", sagte Calo.

Wir haben in bestimmten Teilen von Staffel 3 eine fröhlichere Atmosphäre bemerkt, was vielleicht ein Versuch war, The Bear mehr zu einer Komödie zu machen, wenn man bedenkt, dass es die Kategorie ist, in der es Preise zu gewinnen scheint. So oder so, es ist schön zu wissen, dass es für Carmy vielleicht nicht mehr so schlimm läuft wie in der Vergangenheit.