The Bear Staffel 4 bekommt ein vorläufiges Veröffentlichungsdatum

Die Ausstrahlung von The Bear Staffel 3 wurde letzten Monat abgeschlossen und man kann mit Sicherheit sagen, dass es ein definitives Setup für eine vierte Staffel gibt. Wir werden hier nicht auf die Details des Endes der dritten Staffel eingehen, aber sie überlässt viel der Fantasie und lässt die Zuschauer nach Staffel 4 schreien.

Während es einige Spekulationen gab, dass die Serie dank einiger aufeinanderfolgender Dreharbeiten früher als üblich zurückkehren könnte, ist sich FX-Chef John Landgraf nicht ganz sicher, ob wir sie früher als üblich sehen werden.

"Wir konnten es nicht früher zurückbringen, wegen all der Filmprojekte, an denen die Schauspieler gerade arbeiten." Landgraf erzählte 'Variety'. "Sie müssen für einen Teil der Produktion zurückgehen. Und wir haben tatsächlich noch nicht alle Drehbücher gesehen. Wir haben die meisten von ihnen gesehen, aber nicht alle."

Landgraf sagte weiter, dass er sehr stolz darauf ist, dass The Bear den jährlichen Zeitplan hat, den es hat, und dass seine Vermutung ist, dass "es nächstes Jahr zur gleichen Zeit wiederkommen wird", womit er den Sommer meint. Da haben Sie es also. Im Sommer 2025 können wir wahrscheinlich mit The Bear Staffel 4 rechnen.