The Bear Staffel 3 wird im Juni 2024 ausgeliefert

HQ

Der Vorsitzende von FX, John Landgraf, hat kürzlich bestätigt, dass die erfolgreiche Serie The Bear im Juni 2024 für eine dritte Staffel zurückkehren wird. Wie in allen vorherigen Staffeln werden alle 10 Episoden am Premierentag zum Streamen verfügbar sein.

Die zweite Staffel der Serie wurde von der Kritik gelobt und erhielt mehrere Auszeichnungen, darunter 10 Primetime Emmy Awards und vier Golden Globe Awards.Nach dem immensen Erfolg von Staffel 2 kündigte FX an, die Serie im November 2023 um Staffel 3 zu verlängern. Unsere Rezension zu The Bear Staffel 2 könnt ihr hier nachlesen.

Danke, NME.