The Bear Season 2 kommt diesen Sommer

Nach dem kritischen Erfolg von Staffel 1 von The Bear gab FX Networks schnell grünes Licht und begann mit der Arbeit an einer Folgestaffel. Jetzt, zu genau diesem Thema, hat FX verraten, wann wir uns auf das zweite Kapitel in Carmys Leben freuen können, während er weiterhin versucht, ein Restaurant umzukrempeln, das am Rande des Zusammenbruchs steht.

Die Serie, die am 22. Juni zuerst auf Hulu debütieren soll, wird im folgenden Monat im Rahmen des Angebots von Disney+ im Juli in Regionen ohne diesen Dienst erscheinen - mit dem genauen Datum am 19. Juli.

Was die Ankunft von Staffel 2 betrifft, so werden alle zehn Folgen der Show auf einmal debütieren, was bedeutet, dass Sie nicht zehn Wochen warten müssen, um zu sehen, wie sich die Serie entwickelt.