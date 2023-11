The Bear kehrt 2024 für Staffel 3 auf Disney+ und Hulu zurück

HQ

So viele Filme und Fernsehsendungen wurden wegen des anhaltenden SAG-AFTRA-Streiks auf Eis gelegt, aber es scheint, als ob die riesigen Unternehmen glauben, dass die Schauspieler bereit sind, bald wieder an die Arbeit zu gehen. Wir haben in letzter Zeit einige Statements erhalten, wann Projekte wieder starten werden, und jetzt ist es Zeit für ein neues.

FX enthüllt in einer Pressemitteilung, dass The Bear um eine dritte Staffel verlängert wurde und dass sie 2024 auf Disney+ und Hulu erscheinen soll. Verständlicherweise wird uns nicht gesagt, aus wie vielen Episoden die kommende Staffel bestehen wird, also wird nur die Zeit zeigen, ob sie weiter zunehmen oder mit zehn wie Staffel 2 fortgesetzt wird. Es wird auch interessant sein zu sehen, ob der Streik früh genug endet, damit wir die Geschichte von Carmy und seiner Crew im nächsten Jahr fortsetzen können, oder ob wir bis 2025 warten müssen.