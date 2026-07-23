Und hier sind wir wieder: eine Rezension eines neuen Haifisch-Films. Letztes Mal war es Water Park Shark, und davor Renny Harlins Deep Water. Jetzt ist es Zeit für The Bay, der übrigens nicht mit Barry Levinsons mittelmäßigem Found-Footage-Horrorfilm von 2012 verwechselt werden sollte. Hier tauschen wir Überlebende eines Flugzeugabsturzes und panische Wasserparkbesucher gegen einen Ausflug in ein Haischutzgebiet in einer paradiesähnlichen Umgebung.

Handlung:

Die besten Freundinnen Emma und Lani reisen nach Thailand für eine Hochzeit im Ausland. Dort treffen sie den charmanten Mandal, der sie zu einer Bootsfahrt zu einem Tigerhai-Schutzgebiet ohne Mobilfunkempfang einlädt. Es dauert nicht lange, bis die Katastrophe zuschlägt: Das Boot beginnt zu sinken und Panik breitet sich aus.

Clint' Eastwoods Tochter bereut, keinen Magnum mitgebracht zu haben. Oder ihr Vater, der die Haie mit einem strengen Blick hätte vertreiben können.

Man kann sich die Szene vorstellen. Ein sinkendes Boot, panische Menschen und ein Dutzend Haie im Wasser. Die Prämisse ist einfach, aber unterhaltsam. Der Film wurde von Phil Volken geschrieben und inszeniert, der auch hinter Dead Sea und Extortion steht, Filmen, die ich noch nicht gesehen habe.

In der Hauptrolle als Emma sehen wir Francesca Eastwood, Clints Tochter, die zuvor in Filmen wie M.F.A. und Shyamalans ziemlich albernem Old aufgetreten ist. Ich weiß aus Erfahrung, dass sie eine ziemlich gute Schauspielerin ist, auch wenn das hier vielleicht nicht offensichtlich ist, aber das liegt wahrscheinlich mehr am Drehbuch und an der Regie als an allem anderen. Ihre Freundin Lani wird von Dani Oliveros gespielt und Mandal von Alexander Wraith, der unter anderem in einigen Episoden von Orange Is the New Black aufgetreten ist.

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Ich habe angefangen, The Bay ohne Erwartungen zu schauen. Auch ohne den Trailer gesehen zu haben, schien man, als könnte man den Film im Voraus als einen weiteren in der langen Reihe mittelmäßiger, alberner Versuche von haibasierten Thrillern abschreiben. Und die Wahrheit ist nicht weit davon entfernt. Es ist schon von Anfang an klar, dass alle Erwartungen oder Hoffnungen beiseitegelegt werden können. Das Drehbuch lässt viel zu wünschen übrig, ebenso wie der Dialog. Die Schauspielerei, wie bereits erwähnt, ist bestenfalls kompetent. Nichts sticht hervor. Oder besser gesagt, eine Sache tut es: das Setting. Wir werden mit wunderschöner Landschaft verwöhnt. Und die Haie sind keine abscheulichen CGI-Monster. Sie sind ziemlich gut gemacht - vielleicht an manchen Stellen nicht einmal computergeneriert?

Dieses Tinder-Date lief nicht ganz wie erwartet

Manche Szenen haben eine gewisse Schärfe, aber nicht genug, um einen auf der Kante seines Sitzes zu halten. Trotzdem ist es, alles in allem, ziemlich unterhaltsam. Zumindest größtenteils. Aber dann gibt es Logiklöcher und Figuren, die sich so unglaublich dumm verhalten, dass man einfach die Augen verdreht. Vielleicht gehört das einfach zum Genre, aber es wäre sicher schön gewesen, von einer verblüffenden Frage wie 'Warum fährt er mit dem Kanu direkt auf das sinkende Boot zu, anstatt zu den Häusern zu rudern, die er gesehen hat, um Hilfe zu holen?'

Es gibt mehrere solcher Details, die die Spannung effektiv dämpfen. Aber lasst mich das klarstellen: The Bay ist im Kern kein besonders spannender Film, trotz der Prämisse und des Gefühls der Verletzlichkeit. Es hängt alles von der Umsetzung ab. Die Figuren sind einem egal, es entsteht kein Gefühl der Unruhe, und abgesehen von der einen oder anderen nervenaufreibenden Szene treibt der Film größtenteils einfach nur im Wasser herum (Wortspiel beabsichtigt).

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Ich möchte The Bay nicht als verpasste Gelegenheit bezeichnen, denn ich glaube nicht, dass jemand mit der Erwartung an diese Sache herangeht. Trotzdem höre ich nie auf, auf den nächsten wirklich guten, nervenaufreibenden und blutigen Hai-Horrorfilm zu hoffen. Es wird nicht The Bay heißen - so viel ist sicher. Abgesehen von harten Worten hat es einen gewissen Unterhaltungswert, auch wenn es eine Lüge wäre zu behaupten, es sei neunzig Minuten eures Lebens wert.