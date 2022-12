The Batman-Skript ist jetzt online verfügbar

The Batman, der im März dieses Jahres Premiere feierte, war einer der erfolgreichsten Filme des Jahres und belegte den sechsten Platz in den USA und den siebten Platz insgesamt in der Welt. Es mag einige Kritik ertragen haben, weil es zu lang war und seinem Vorgänger nicht treu genug war, aber es erhielt immer noch gute Kritiken insgesamt, wobei Robert Pattinson insbesondere für seine Darstellung des maskierten Rächers gelobt wurde. Aber es gab auch viele, die der Meinung waren, dass die dunkle Atmosphäre und die bizarre Geschichte des makabren Plans von The Riddler genau das waren, was das Franchise brauchte. Jetzt können Sie diese Geschichte in ihrem vollständigen Skript online lesen.

Deadline hat Matt Reeves und Peter Craigs Drehbuch für The Batman als Teil ihrer "Read the Screenplay" -Serie veröffentlicht - und es ist viel kürzer, als Sie vielleicht gedacht haben. 130 Seiten für eine dreistündige Rolle mögen nicht viel erscheinen, aber The Batman ist auch ein Film, der sich viel mehr auf die Grafik und Action konzentriert als auf Dialoge.

Gehen Sie hierher , um das offizielle Skript im PDF-Format zu lesen.