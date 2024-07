The Batman Spin-off-Serie "Arkham Asylum" wird nicht mehr vorangetrieben

HQ

Die geplante Arkham Asylum-Serie wird bei Max nicht mehr weitergeführt. Die Serie wurde erstmals 2020 enthüllt, aber Antonio Campos' Vision der berühmten Anstalt wird nicht das Licht der Welt erblicken.

Variety hat diese Nachricht verbreitet und gibt auch an, dass eine Version von Arkham Asylum in Zukunft eine Serienadaption sehen könnte. Es wäre ein weiterer Einblick in das Batman-Universum von Matt Reeves gewesen, nach The Batman aus dem Jahr 2022 und der kommenden Penguin-Serie.

Die Serie begann ihren Lebenszyklus als Gotham PD-Serie, die sich dann mehr um Arkham Asylum drehte. Beide Visionen werden jedoch jetzt nicht ans Licht kommen, zumindest nicht in ihrem jetzigen Zustand.