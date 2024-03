The Batman Part II wurde auf Oktober 2026 verschoben

Warner Bros. hatte ein sehr vielversprechendes Jahr 2025, da das Unternehmen plante, im nächsten Jahr sowohl James Gunns Superman als auch Matt Reeves' The Batman Part II zu veröffentlichen. Das ist leider nicht mehr der Fall.

Das Unternehmen hat eine Pressemitteilung verschickt, in der bekannt gegeben wird, dass The Batman Part II von Oktober 2025 auf den 2. Oktober 2026 verschoben wird. Richtig, wir müssen ein Jahr länger warten als erwartet. James Gunn hat zumindest gute Nachrichten, denn er bekräftigt, dass Superman immer noch am 11. Juli 2025 Premiere feiern soll.