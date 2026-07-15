The Batman - Part II verzögert bis Februar 2028

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Also, auf Wiedersehen Cyberpunk 2077. Auf Wiedersehen, Grand Theft Auto VI. Es gibt ein neues, am häufigsten verzögertes Medienstück, und es ist The Batman - Part II. Die lang erwartete Fortsetzung von Matt Reeves' erster Version von Gotham wurde erneut verschoben, diesmal auf Februar 2028 (laut Deadline).

Das tut ziemlich weh, besonders wenn man bedenkt, dass das ursprüngliche Veröffentlichungsdatum des Films Oktober 2025 war. Die neue Verzögerung verschiebt den Film nur um wenige Monate, aber da er von einer Veröffentlichung 2027 auf eine Veröffentlichung im Jahr 2028 springt, fühlt es sich definitiv etwas länger an. Auf der positiven Seite hat Matt Reeves uns einen ersten Blick auf das Logo des Films gegeben, das Sie unten sehen können.

Außerdem zeigte Reeves einen neuen Kameratest für den Film über Vimeo, was uns unseren ersten Blick auf Robert Pattinson im Batsuit gab. Der Film befindet sich derzeit in Produktion, und die Verzögerung bedeutet wahrscheinlich, dass er viel mehr Zeit hat, die Dreharbeiten zu ordnen und die richtige Postproduktion zu entwickeln. Online-Spekulationen deuten darauf hin, dass dies die Schuld des größeren DC-Universums ist, aber da Reeves' Gotham von den Machenschaften von James Gunn und Peter Safran getrennt ist, ist schwer zu sagen, wie sich das auswirken würde.