The Batman - Part II Drehbeginn im April 2026

Da sich in letzter Zeit anscheinend viele Augen auf DC-Projekte gerichtet haben, bleibt The Batman - Part II einer der aufregendsten Superheldenfilme im kommenden Veröffentlichungskalender. Es wurde immer wieder verschoben, aber jetzt haben wir ein Drehbuch und sogar einen Drehtermin für den Film.

Wie Colin Farrell in einem Interview mit Deadline verriet (der gleiche Artikel, in dem er das Drehbuch von Matt Reeves und The Penguin Staffel 2 kommentierte), werden die Dreharbeiten für The Batman - Part II im April 2026 stattfinden. Farrell behauptet, dass seine Rolle im Film eher klein ist, aber er wird trotzdem eine Menge Kosmetika auftragen, um sich in Pinguin-Form zu versetzen.

Wir gehen davon aus, dass The Batman - Part II für einen großen Teil der Dreharbeiten nach Liverpool zurückkehren wird, da dort der erste Film gedreht wurde. Interessanterweise wird hier auch das DCU-Projekt Clayface gedreht. Es gibt Spekulationen, dass die gleichen Orte auch für The Batman und ein DCU-Projekt mit Batman verwendet werden, aber wir müssen abwarten und sehen, ob daraus etwas wird oder ob es nur ein grausamer Vorgeschmack auf das ist, was hätte sein können. Wir werden wahrscheinlich nächstes Jahr eine vollständige Bestätigung haben, wenn wir ein bisschen mehr davon sehen können, wie The Batman - Part II aussieht.