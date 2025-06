The Batman - Part II: Das Drehbuch ist fertig, aber der Film ist noch weit entfernt

HQ

Matt Reeves hat Berichten zufolge das Drehbuch für The Batman - Part II fertiggestellt, die Fortsetzung des gefeierten und düsteren Superheldenfilms aus dem Jahr 2022 mit Robert Pattinson in der Hauptrolle. Der Film sollte ursprünglich diesen Herbst in die Kinos kommen, wurde aber unter anderem aufgrund der Streiks in Hollywood im letzten Jahr um ein ganzes Jahr auf Oktober 2026 verschoben.

In einem Interview mit Collider teilt der Regisseur mit, dass er derzeit tief in der Vorproduktion steckt und dass das gesamte Kreativteam - einschließlich Greig Fraser (Kamera) und James Chinlund (Produktionsdesign) - wieder an Bord ist, um erneut eine stilistisch düstere und intensive Version von Gotham City zu schaffen.

Reeves betont, wie wichtig es ist, der Geschichte und ihren Charakteren Zeit zu geben, sich auf natürliche Weise zu entwickeln, weshalb das Drehbuch seiner Meinung nach länger gebraucht hat. Es wird jedoch keine Verbindung zu James Gunns neuem DC-Universum geben, da The Batman ein eigenständiges "Elseworlds"-Projekt bleibt. Das bedeutet, dass Reeves frei ist, seine eigene einzigartige Interpretation des Kreuzritters mit dem Umhang weiter zu erkunden.

