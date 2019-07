The Bard's Tale IV: Director's Cut erscheint nächsten Monat auf Konsolen

Der Director's Cut von The Bard's Tale IV: Barrows Deep erscheint voraussichtlich am 27. August digital im Xbox Game Pass, im Playstation Store und auf dem PC, teilte Entwickler Incile Entertainment diese Woche mit. Darüber hinaus seien Verkaufsversionen für PS4 und Xbox One geplant, die wohl ab dem 6. September im Handel bereitstehen.

Der Director's Cut hat die Unreal-Engine überarbeiten können, was Verbesserungen in der Bild-und Tonqualität zur Folge hat. Darüber hinaus sei Feedback der Community integriert worden, schreibt der Entwickler (genannt wurden konkret UI-Anpassungen). Alle kostenlosen Updates werden selbstverständlich Teil des Pakets sein, gleichzeitig entwickelte Inxile neue Inhalte für das Late-Game. Dazu gehören Gegnern, mehr Klassen- und Geschlechtsoptionen, neu ausbalancierte Kämpfe, höhere Schwierigkeitsgrade und solche Dinge.