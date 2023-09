The Ballad of Songbirds & Snakes zeigt die ersten Hungerspiele im neuen Trailer

HQ

Der zweite Trailer wurde gerade für The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes veröffentlicht. Wir haben einen Blick auf die Anfänge der Tribute von Panem geworfen und uns mehr auf unseren Protagonisten Cornelius Snow konzentriert.

Natürlich ist Snow zu dem Zeitpunkt, an dem die Hauptbücher erscheinen, Präsident und ein ziemlich finsterer Kerl, aber das war nicht immer so. Tatsächlich scheint es, dass er vor den ersten Hungerspielen Hoffnung in die Menschheit hatte, was im Trailer gezeigt wird, insbesondere in seinen Interaktionen mit Lucy Gray Baird, gespielt von Rachel Zegler.

Dies ist Snows Geschichte, aber sie folgt auch Baird, die versucht, in den ersten Hungerspielen zu überleben, in denen eine Gruppe zufällig ausgewählter Jugendlicher gegen die Umwelt und gegeneinander antritt. Außerdem treten zufällige Ereignisse auf, um die Dinge interessant zu halten, wie z. B. eine Masse von Schlangen, wie wir im Trailer unten sehen.

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes erscheint am 17. November.