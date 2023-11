The Ballad of Songbirds & Snakes spielt an seinem ersten Tag an den US-Kinokassen 19,1 Millionen Dollar ein

HQ

Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds & Snakes will an diesem Wochenende die US-Kinokassen anführen, obwohl seine anfänglichen Zahlen hinter den Erwartungen zurückbleiben.

Das Prequel zu den Tributen von Panem spielte an seinem Eröffnungstag 19,1 Millionen US-Dollar ein und wird voraussichtlich das Wochenende mit einem Einspielergebnis von 45 Millionen US-Dollar in seinem Heimatgebiet abschließen. Dies liegt etwas unter den 50 Millionen Dollar, die der Film in den drei Tagen einspielen sollte.

Ein weiterer Newcomer in dieser Woche war Trolls Band Together, die am Freitag 9,3 Millionen Dollar einspielten. Es wird erwartet, dass der Film mit einem Einspielergebnis von 30 Millionen US-Dollar auf dem zweiten Platz landet, was ein deutlicher Rückgang gegenüber dem ursprünglichen Trolls-Film ist, der 2016 startete und mit 46 Millionen US-Dollar startete.

Apropos Rückgänge: The Marvels hat diese Woche im Vergleich zum Eröffnungstag einen Einbruch von 87 % hinnehmen müssen. Der Film spielte am Freitag 2,8 Millionen Dollar ein und kann sich glücklich schätzen, an seinem zweiten Wochenende an den US-Kinokassen 10 Millionen Dollar einzuspielen.

Danke, Abwechslung.