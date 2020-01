The Bad Seed: Viel Dead-Cells-Gameplay im neuen DLC-Trailer

Es ist nun sieben Wochen her, dass Motion Twin die bevorstehende Dead-Cells-Erweiterung The Bad Seed angesprochen hat und in der Nacht wollte der Entwickler endlich weitere Details verraten. Unten findet ihr einen Gameplay-Trailer, der uns einige kleine Einblicke in die erste kostenpflichtige Expansion des Roguelike-Hits zeigt. Die vielleicht wichtigste Info daraus ist möglicherweise das Release-Datum, das für den 11. Februar gelistet ist. Das Add-On enthält drei neue Gebiete, sowie viele neue Feinde und weitere Waffen. Was die seltsame Stelle am Ende des Trailers für eine Funktion hat, bleibt abzuwarten...

