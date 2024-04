The Bad Guys 2 kommt nächsten August in die Kinos

HQ

Es scheint, als wäre der Animationsfilm The Bad Guys ein großer Erfolg für Universal gewesen, denn es wurde nun berichtet, dass eine Fortsetzung grünes Licht erhalten hat und bereits im nächsten August in die Kinos kommen wird.

Der Film, der derzeit als The Bad Guys 2 angesehen wird (obwohl er zweifellos einen einprägsameren Namen bekommen wird, wenn er sich seinem Debüt nähert), soll laut The Hollywood Reporter am 1. August 2025 in die Kinos kommen und erneut von DreamWorks Animation produziert werden.

Es wird auch erwähnt, dass die Originalbesetzung des Films bereit ist, ihre Rollen wieder aufzunehmen, was bedeutet, dass wir uns auf mehr von Sam Rockwells Mr. Wolf, Marc Marons Mr. Snake, Craig Robinsons Mr. Shark, Anthony Ramos' Mr. Piranha, Awkwafinas Ms. Tarantula und sogar Zazie Beetz als Diana Foxington freuen können. Richard Ayoade als Professor Marmalade, Alex Borstein als Polizeichefin Misty Luggins und Lilly Singh als Fluffit.

Der Bericht von THR gibt uns auch einen Vorgeschmack darauf, worum es in diesem Film gehen wird, und stellt fest, dass "die bösen Jungs darum kämpfen, Vertrauen und Akzeptanz in ihrem neu geprägten Leben als gute Jungs zu finden, wenn sie aus dem Ruhestand geholt und gezwungen werden, 'einen letzten Job' von einer rein weiblichen Truppe von Kriminellen zu erledigen."

In Bezug darauf, wer diese neue Besetzung von ausschließlich weiblichen Kriminellen bilden wird, gibt es noch kein Wort über neue Besetzungsentscheidungen.