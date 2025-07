The Asylum liefert mit Jurassic Reborn einen Dino-Rip-Off

HQ

Die Könige der B-Movies, The Asylum, sind – wieder einmal – bereit, zuzuschlagen, wenn ein großer Hollywood-Blockbuster in die Stadt kommt. Auf den prähistorischen Rockschößen von Jurassic World: Rebirth ist das Team nun mit Jurassic Reborn zurück – ein herrlich kitschiger Abklatsch voller Schnäppchen-CGI, Requisiten aus dem Flohmarkt und Schauspielern, die scheinbar aus einer dunklen Gasse irgendwo am Sunset Blvd rekrutiert wurden.

Wie üblich ist das Timing der Kuss des Küchenchefs perfekt. The Asylum will vom Dino-Hype profitieren, indem sie ihren Film heimlich in den Schatten von Universals Dinosaurier-Spektakel stellen – ein klassischer Schachzug des Studios, das rund 25 Low-Budget-Streifen pro Jahr produziert. Jurassic Reborn wird keinen Oscar gewinnen, aber er lebt von Selbsterkenntnis und hofft, Liebhaber von Camp- und nerdigen Subkulturen anzulocken, die genau wissen, für welche Art von Fahrt sie sich anmelden.

Schauen Sie sich den herrlich schrecklichen Trailer unten an.

Sind Sie ein regelmäßiger Asylum-Zuschauer – und werden Sie sich Jurassic Reborn ansehen?