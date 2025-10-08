HQ

Knallen! Die Rettungskapsel des Nasa-Raumschiffs Sam stürzt während des Intros zu The Astronaut (2025) in den Atlantischen Ozean und die Rettungsaktion bringt einen verletzten, benommenen und erschütterten Piloten nach Hause, der zwar sein Leben gerettet hat, aber nur knapp dem Tod entkommen ist und nun in einem Weltraumkrankenhaus behandelt und dann unter Quarantäne gestellt werden muss. Auf der anderen Seite des Schutzglases, jenseits von Sicherheitskontrolle nach Sicherheitskontrolle, Nasa-Wissenschaftlern in Schutzanzügen und allem dazwischen, wartet Sams Tochter auf ihre Mutter, die seit einem halben Jahr weg ist und sie weitere sieben Tage nicht sehen kann, da ihr Allgemeinzustand und mögliche Infektions- oder Strahlengefahr mit äußerster Sorgfalt untersucht werden müssen. Sams Kapsel ging bei der Notlandung im Atlantik kaputt. Das Frontglas war gesprungen, genau wie das Glas ihres Weltraumhelms, und kurz nachdem sie in die luxuriöse Quarantänebucht der Nasa gebracht worden war, begannen ihre Halluzinationen die Grenze zwischen Fantasie und Realität zu verwischen.

Meine Güte! Ein Berg von Bullen.

Die Vermarktung dieses Films war meiner Meinung nach brillant. Es wurde als Horror eingestuft und sowohl die Trailer als auch das Postermaterial wurden mit den Worten "Vom Produzenten von A Quiet Place" versehen. Wenn man Raum, Horror, Dunkelheit, mysteriöse Leiden und A Quiet Place in einen vorgestylten Cocktail mischt, gehöre ich definitiv zu denen, die sich gegen die Bar werfen und sie runterschlürfen. Bis zum letzten Tropfen. Es klang verdammt gut, schlicht und einfach.

Leider war der Film nicht sehr gut. Überhaupt. In der Tat könnte dies sehr wohl als der vielleicht schlechteste Film des Jahres neben Ice Cubes Teams-basiertem Katastrophenfilm auf der Grundlage von Krieg der Welten gelten, und es war aus mehreren Gründen immer schwierig für mich, The Astronaut durchzukommen. Erstens ist die Geschichte schlampig geschrieben, schlecht strukturiert, schlecht motiviert und durchtränkt mit Tropen, die die eingequetschten "Horror"-Elemente höchstens wie schlechten Thriller-Flaum wirken lassen. Hier gibt es keinen Horror, obwohl mir klar ist, dass das von Anfang an die Idee war. Der nächste negative Punkt betrifft die Hauptdarstellerin Kate Mara (Der Marsianer, House of Cards). Sie hat echte Probleme, hier irgendeine Art von echten, vernünftigen Emotionen auszudrücken, und ich vermute, dass das eine Kombination aus begrenzter Bandbreite als Schauspielerin und begrenzter Kapazität als Regisseurin (von Jess Varleys Seite) ist. Mara sieht in den Szenen, in denen sie verängstigt spielen sollte, nie wirklich verängstigt aus, sie sieht nie erleichtert aus, wenn man sich nach der Bruchlandung um sie gekümmert hat, sie sieht nie übel aus, wenn sie sich übergeben muss, oder traurig, wenn ihre Tochter nach sechs Monaten Abwesenheit durch das Sicherheitsglas nach ihr ruft. Mara kann hier nichts zum Laufen bringen, und es hilft auch nicht daran, dass der alte Mann von der Matrix, Fishburne, seine Zeilen von großen Papierschildern direkt vorliest. Null Empathie, null Charakter, null Menschlichkeit.

Werbung:

Fishburne ist hier so traurig, so müde und so uninspiriert, dass es ihm wirklich ansieht, dass er weiß, dass er die Hauptrolle im Müll spielt.

Natürlich möchte ich nicht verraten, worum es bei The Astronaut wirklich geht, worum es sich dreht, aber nehmen wir an, dass Sam Dinge aus dem Weltraum auf die Erde geschleppt hat, die ihr bis in das supersichere Krankenhaus der NASA gefolgt sind. Wenn sich die Dinge da draußen auf dem Land zu entwirren beginnen und das Sicherheitssystem verrückt spielt, ist die Idee, dass dieser Film einige offensichtliche Elemente mit A Quiet Place im Besonderen teilt, aber hier funktioniert nichts, nichts. Als wir den letzten Akt erreichen, ist die Luft aus The Astronaut auf eine Art und Weise verschwunden, die es wie eine schlechte Episode von The Twilight Zone oder einen schlechten Sketch aussehen lässt. Oder eine Kombination aus beidem.