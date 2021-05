The Ascent steigt Ende Juli auf PC und Xbox herab

You're watching Werben

Neon Giants Twin-Stick-Shooter The Ascent wird am 29. Juli auf PC, Xbox One und Xbox Series veröffentlicht. Der Titel kostet 30 Euro, doch Abonnenten vom Xbox Game Pass müssen lediglich ihre monatlichen Gebühren zahlen, um auf das Spiel Ende nächsten Monats zugreifen zu können. Das Rollenspiel nutzt eine isometrische Perspektive und es verbindet Spielfortschritt mit fetzigen Cyberpunk-Themen. The Ascent sollte eigentlich schon letztes Jahr erscheinen, doch die Entwickler haben den Titel nicht rechtzeitig fertigstellen können.