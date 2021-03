The Ascent präsentiert Koop-Gameplay, Gewalt und Wasteland-Inspiration

You're watching Werben

Die schwedischen Entwickler von Neon Giant arbeiten gerade an einem Rollenspiel namens The Ascent, das wir gestern Abend in einem Indie-Livestream sehen konnten. Im Gameplay-Video fliegen jede Menge Kugeln durch die Luft, deshalb rücken die Sci-Fi-Einflüsse etwas in den Hintergrund. Gespielt wird mit einem Squad aus bis zu vier Leuten, die zusammen Quests abschließen und Leute abschießen. Im neuen Video wird zudem erstmals präsentiert, dass Ausrüstung eine Rolle spielt. Das Spiel war einer der ersten Titel, die für die Xbox Series angekündigt wurden, allerdings haben wir noch immer kein Datum erhalten.