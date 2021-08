The Ascent: Online-Koop stabiler, Absturzursachen und kaputte Quests identifiziert und behoben

HQ

The Ascent konnte viele Menschen mit seiner Mischung aus hektischer Koop-Action, RPG-Features und der coolen Sci-Fi-Umgebung von sich überzeugen, als es vor einem Monat auf Xbox und PC erschien. Leider wurde der Indie-Titel des schwedischen Entwicklers Neon Giant an verschiedenen Stellen zurückgehalten, vor allem Bugs und technische Mängel machten dem Spiel zu schaffen. Ein paar Dinge konnte das zwölfköpfige Team bereits beheben und ein großer Brocken an Problemen wurde mit dem jüngsten Patch angegangen. Die wichtigsten Dinge haben wir für euch abgetippt, den Rest lest ihr an dieser Stelle nach.

DirectX 12 und Raytracing verursachen ab sofort weniger Probleme, auch die Windows-Store-Version von The Ascent darf endlich auf die schicken Lichteffekte zugreifen. Auf Systemen mit geringer Hardware-Leistung soll das RPG nun etwas stabiler laufen und alle Gäste eines kooperativen Online-Spiels müssen weniger lange Ladezeiten ertragen. Das Spiel verkraftet mittlerweile auf allen Plattformen deutlich besser, falls die Verbindung zu einem Spieler abbricht oder jemand einen Controller anschließt bzw. trennt.

Neon Giant hat zudem mehrere Absturzursachen ausfindig gemacht und Probleme identifiziert, die Spielfortschritte blockieren, zunichtemachen oder gar zerstören. Es gibt an dieser Front nach wie vor einige bekannte Fehler, doch die Entwickler können langsam aber sicher einiges von der Liste streichen. Auch beim Thema fehlerhafter Übersetzungen gibt es Fortschritte, es bleibt aber noch einiges zu tun. Zudem wurden wenige Balance-Änderungen und ein paar kleinteilige Dinge repariert, die bislang nicht wie gewollt funktioniert haben.