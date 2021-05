The Ascent: Neon Giant holt sich Hilfe von zwei Support-Studios

You're watching Werben

Das schwedische Studio Neon Giant ist der Entwickler von einem Spiel namens The Ascent. Das Studio ist hauptverantwortlich für den Twin-Stick-Shooter, doch sie setzen den Titel nicht komplett alleine um. Ein Team namens Wushu Studios arbeitet als Zulieferer für die Schweden, es ist aber nicht klar, was sie konkret bereitstellen. Erfahrung hat Wushu Studios zuvor mit Hilfsarbeiten an diversen Motorrad- und Autorennspielen gesammelt.

Es gibt noch ein weiteres Unternehmen, das The Ascent unter die Arme greift: Sweet Justice Sound liefert, wie der Name schon sagt, Musik für Spiele, Filme und Medienangebote. Ein Beispiel ihrer Arbeit an The Ascent teilen sie hinter diesem Link mit uns. Es ist ganz normal, dass man sich Hilfe sucht, wenn man etwas selbst nicht besonders gut kann oder es Unternehmen gibt, die den eigenen Arbeitsaufwand verringern können.