The Ascent kommt auf die Playstation-Konsolen

Im Oktober antwortete der Twitter Account des Sci-Fi-Rollenspiels The Ascent auf einen Fan, der sich neben den bereits existierenden PC- und Xbox One-Versionen, über die Möglichkeit einer kommenden Playstation 5-Version erkundigte. Die Antwort:

''Auch wenn wir gerade nichts anzukündigen haben, möchten wir dich wissen lassen, dass wir euch hören und das Team sich über die Nachfragen bezüglich einer PS5-Version bewusst ist. Haltet Twitter für kommende Updates im Blick!''

Eine lange Antwort, aus der sich bereits raushören ließ, dass wir zukünftig eine Playstation-Version erhalten würden. Lange müssen wir anscheinend nicht mehr warten, denn dank Gematsu wissen wir nun über eine Altersfreigabe in Taiwan für eine Playstation 4- und 5-Version Bescheid. Da eine Altersfreigabe stets ein Zeichen für eine Veröffentlichung ist und die Zertifizierung obendrauf Geld kostet, so können wir uns an diesem Punkt ziemlich sicher sein, dass The Ascent auf den Playstation-Konsolen veröffentlicht werden wird.

Sicherlich wissen wir schon bald mehr. Bis dahin könnt ihr euch unsere Kritik zu dem Cyberpunk-Titel anschauen.