The Ascent feiert Weihnachten mit kostenlosen Wintersachen

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und die wird selbst in dystopischen Sci-Fi-Postapokalypse gefeiert. Auch The Ascent möchte sich dem Fest der Besinnlichkeit anschließen und deshalb haben Neon Giant nun ein kostenloses Winter-Update veröffentlicht. Darin stecken Schneebälle, Kopfbedeckungen und eine rote Nase zum Verkleiden eurer Charaktere. Der Schneeball ist übrigens ein nicht tödliches Werkzeug, mit dem ihr Feinde betäuben könnt. Vielleicht kennt ihr eine Situation, in der ihr so etwas nützlich ist?