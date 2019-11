The Artful Escape gibt seltsamen und wundervollen ersten Ausblick

Der Indie-Publisher Annapurna Interactive hat ein einzigartiges, neues Spiel an Land gezogen, das seltsamer wohl kaum sein könnte: The Artful Escape folgt der Figur Francis Vendettis, der mit "dem Erbe einer toten Volkslegende und den kosmischen Irrfahrten seiner eigenen Vorstellungskraft" kämpft. Ein Team namens Beethoven & Dinosaur zeichnet sich für dieses Projekt verantwortlich und will uns in diesem Spiel mit auf eine "psychedelische, multidimensionale Reise" nehmen. The Artful Escape erscheint auf PC, Mac und Xbox One.

