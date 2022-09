The Art of Battletoads wurde jetzt veröffentlicht

HQ

Vor einem Jahr berichteten wir, dass Dark Horse ab 2020 ein Artbook veröffentlichen würde, das auf Battletoads basiert. Nun gibt Dark Horse via Twitter bekannt, dass das Buch The Art of Battletoads endlich erschienen ist und auf ihrer Homepage bestellt werden kann. Hier ist die offizielle Beschreibung:

"Tauchen Sie ein in lebendige Illustrationen der Helden, Schurken und Umgebungen des Spiels, die Neunzigerjahre-Cartoon-Nostalgie hervorrufen! Steigen Sie ein und rasen Sie durch eine Fülle von Produktionsmaterialien, von frühen Konzeptzeichnungen bis hin zu fein abgestimmten Kampf- und Missionsstrukturen in späten Entwicklungsphasen. Dieses Buch ist randvoll mit einzigartigen Entwicklungserkenntnissen und greift auch die klassischen Titel des Franchise auf, die eine völlig neue, kampfbereite Ära von "Toad!"

Zeit, sich vielleicht ein frühes Weihnachtsgeschenk zu gönnen? Vergiss auch nicht, Battletoads zu spielen, es ist wirklich gut. Es ist für PC und Xbox verfügbar und im Game Pass enthalten.