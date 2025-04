The Angry Birds Movie 3 wird 2027 Premiere feiern

2027 zeichnet sich bereits ab, ein ziemlich großes Jahr für Videospieladaptionen in den Kinos zu werden, da wir nicht nur auf die Live-Action The Legend of Zelda blicken können, sondern auch Sonic the Hedgehog 4 erwartet wird. Das wird noch lange nicht alles sein.

Paramount Pictures hat nun bestätigt, dass The Angry Birds Movie 3 ebenfalls im Jahr 2027 Premiere haben wird, und da dies nun feststeht (wenn auch ohne Angabe eines festen Datums), wurde uns mitgeteilt, wer die Besetzung bilden wird. Da es viele große Namen gibt, könnt ihr die komplette Crew unten sehen:



Jason Sudeikis



Rachel Bloom



Marcello Hernandez



Danny McBride



Josh Gad



Tim Robinson



Keke Palmer



Nikki Glaser



Emma Myers



Lily James



Anna Cathcart



Sam Richardson



Walker Scobell



Maitreyi Ramakrishnan



James Austin Johnson



Psalm West



Haben Sie vor, The Angry Birds Movie 3 im Kino zu sehen?