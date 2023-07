The Amazing Spider-Man 2 kommt im August zu Disney+

Da Sony die Rechte an Spider-Man hält, sind viele Spider-Man-Filme nicht auf Disney+ oder waren lange Zeit nicht auf dem Streamer. Dies hat sich in letzter Zeit stetig geändert, und verschiedene Spidey-Filme sind in der Vergangenheit auf der Plattform gekommen und gegangen. Im August wird sich dies fortsetzen.

Wie von Disney+ auf Twitt enthüllt ... X, The Amazing Spider-Man 2 wird am 11. August zum Streaming-Dienst kommen, was bedeutet, dass Sie den zweiten und letzten Solo-Ausflug von Andrew Garfields Web-Slinger als Teil Ihres Abonnements sehen können.