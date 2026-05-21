The Amazing Spider-Man Die 1.000. Ausgabe erscheint im September und gilt als die "größte Ausgabe in der Spider -Geschichte"

HQ

Es ist fast Zeit, eine wirklich bemerkenswerte Leistung zu feiern. Nach jahrzehntelangem Geschichtenerzählen wird Marvel bald die 1.000. Ausgabe der The Amazing Spider-Man-Comics veröffentlichen, denn im September wird ein großes Event geplant, um diesen Meilenstein zu feiern.

Diese Geschichte wird von Joe Kelly verfasst und mit Zeichnungen von Pepe Larraz gestaltet, wobei Kelly derzeit der leitende Autor der modernen The Amazing Spider-Man-Saga ist, die im April 2025 begann, und Larraz ein häufiger (aber nicht exklusiver) Künstler der Saga ist. Diese 1.000. Ausgabe wird das Duo vereinen und sie mit einer "All-Star-Creator-Besetzung" zusammentun, zu der John Romita Jr., Frank Miller, Peach Momoko, Stuart Immonen, Brian Michael Bendis, Dan Slott, J.M. DeMatteis, Patrick Gleason, Marcos Martin, Alien: Earth-Maker Noah Hawley und weitere gehören. All diese Personen werden zu dem beitragen, was als das "größte Problem in der Geschichte der Spinnen" bezeichnet wird.

Was diese Geschichte behandeln wird, so wird Spider-Man gegen einen neuen Superschurken namens Ravage antreten, wobei die Zusammenfassung Folgendes erklärt:

"Spider-Man steht seiner größten Angst und seinem furchterregendsten neuen Schurken seit Jahrzehnten gegenüber. Wer ist dieser Ravage? Und wie wird seine geschichtsverändernde Macht Peter dazu bringen, sein Vermächtnis selbst zu hinterfragen? Es ist einer von Spider-Mans persönlichsten Kämpfen bis heute und einer, der seinen Weg in den nächsten 1.000 Ausgaben prägen wird!"

Werbung:

Das Hauptcover und das alternative Cover können Sie unten sehen, alles vor dem Debüt des Comics am 16. September. Für Anhänger von Kellys aktuellem The Amazing Spider-Man-Run wird dies auch die 36. Ausgabe der größeren Saga sein.

Werbung: