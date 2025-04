HQ

Im New York der 1930er Jahre waren Vito Genovese und Frank Costello zwei der gefürchtetsten Mafiabosse, und der Krieg zwischen ihnen - blutig und langwierig - ist historisch. Nicht zuletzt, weil sie unzertrennliche Kindheitsfreunde waren, die zusammen aufwuchsen und als regierende Gangsterbosse Seite an Seite galten, bis Genoveses Paranoia die Oberhand gewann und er die Ermordung seines besten Freundes befahl.

Angesichts der dramatischen Qualitäten einer persönlichen, dichten und faszinierenden Geschichte wie dieser ist die Tatsache, dass sie noch nie verfilmt wurde, für mich ebenso seltsam wie die Tatsache, dass noch nie ein aufwendiges Frank-Sinatra-Biopic gedreht wurde. Aber jetzt ist es hier, The Alto Knights, der die ganze Geschichte des Krieges zwischen Geno und Costello erzählt, indem er in einer doppelten Anstrengung spielt, als Robert De Niro beide Männer darstellt.

Der Regisseur ist kein Geringerer als Barry Levinson (Rain Man und Sleepers ) und der Produzent hinter dem Ganzen ist Irvin Winkler, der im Laufe der Jahre hinter Produktionen wie Goodfellas, Raging Bull und Rocky stand. Mit anderen Worten, es ist ein mit Stars besetztes Produktionsteam, und es gibt mehr Erfahrung in diesem speziellen Genre, als man zählen kann. Trotzdem ist dieser Film betäubend langweilig und weitgehend sinnlos.

Die Silikonnasen lassen De Niro die meiste Zeit wie eine SNL-Sketch-Version von Richard Nixon aussehen.

Die Geschichte der ehemaligen BFF-Kriminellen Vito und Frank wirkt hier auf eine Art und Weise unausgegoren, die ein wenig absurd erscheint. Es fühlt sich an, als würde Levinson raten, indem er sich auf lange Gespräche über Franks Hund oder seine Frau konzentriert, anstatt zu versuchen, Spannung und Drama um den Kern der Rivalität und des Mafiakriegs zu erzeugen, der im Gange war. Es hilft auch nicht, dass De Niro in beiden Rollen so uninspiriert ist und ehrlich gesagt so aussieht, als würde es ihm schwer fallen, über längere Zeit wach zu bleiben.

The Alto Knights hätte stattdessen als Miniserie funktionieren können, mit zwei Schauspielern anstelle von einem in den Hauptrollen, die beide mit etwas Engagement, Energie und Tatendrang spielen. So wie es ist, sticht dies als der schlechteste Mafia-Actionfilm seit Jahren heraus, und ein Film, bei dem ich Schwierigkeiten hatte, wach zu bleiben, während ich ihn ansah...