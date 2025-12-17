The Alters war ein so komplexes Spiel, dass 11-Bit-Studios Schwierigkeiten hatten, es zu vermarkten

HQ

2025 war ein großartiges Jahr für Spielveröffentlichungen, und auch wenn man leicht einige der besten Titel des Jahres vergisst, ist ein Spiel, das uns im Kopf geblieben ist: The Alters. Das Abenteuerspiel von 11 bit Studios mit alternativen Ichs war ein einzigartiges Erlebnis, wenn wir je eines gesehen haben, aber wie wir im Gespräch mit Gabriela Siemienkowicz, der Kommunikationsleiterin von 11 Bit, feststellten, half das dem Spiel nicht immer.

Es stellt sich heraus, dass es ziemlich schwer ist, ein so komplexes Spiel zu vermarkten. "The Alters ist ein so komplexes Spiel, dass es sehr schwierig ist, es in einem Satz zu beschreiben, es sei denn, dieser Satz ist sehr, sehr lang und man hat viel Zeit", sagte sie. "Das war also tatsächlich ein großer Kampf für uns, und die Kampagne war ziemlich lang, also haben wir am Ende den Slogan des Spiels geändert, früher hieß er 'Ganz allein', was ich sehr witzig fand, aber eigentlich nichts über das Spiel gesagt hat."

"Aber dann haben wir darauf zurückgeblickt, worin wir am besten sind, nämlich Emotionen, wie emotionale, bedeutungsvolle, nachvollziehbare, persönliche Verbindungen und Überlebensspiele," Siemienkowicz fuhr fort. "Wir sind großartig mit This War of Mine und Frostpunk, beide sind auf ihre Weise Survival-Spiele, also haben wir den Slogan auf 'Überleben war noch nie so persönlich' geändert. "

Das ermöglichte es 11 Bit, den Spielern viel mehr über The Alters zu erzählen. Der Aspekt mehrerer Persönlichkeiten und Versionen des Hauptcharakters mag verloren gegangen sein, aber stattdessen wurde uns gesagt, das Spiel werde anders sein als das, was wir bisher gespielt haben, es würde ums Überleben gehen und wir wären wahrscheinlich auf uns allein gestellt.

Ihr könnt unser vollständiges Interview mit Gabriela Siemienkowicz über 11 Bit Studios, The Alters, Moonlighter und mehr unten lesen: