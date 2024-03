The Alters für PC und Konsole mit einem ersten Trailer angekündigt

11 Bit Studios, bekannt für This War of Mine, haben vor einer Stunde ihr nächstes großes Projekt enthüllt. Wir bekamen ihren kommenden Titel The Alters zu sehen, der auf dem Xbox-Partner-Event mit einem vollständigen Trailer gezeigt wurde. Es zeigt dich allein und gestrandet auf einem Planeten, der versucht, in seiner unwirtlichen Umgebung zu überleben. Mit einer neuen mysteriösen Ressource kannst du Kopien von dir selbst aus anderen Zeitlinien abrufen.

Ihre neuen Gefährten geben sich jedoch nicht mit irgendetwas zufrieden und Sie müssen oft schwierige Entscheidungen treffen. Auch wenn es sich um Varianten des Protagonisten handelt, müssen sie deine Entscheidungen nicht immer mögen. Du wirst auch den Planeten erkunden, auf dem du gestrandet bist. Hier findest du die Ressourcen, um zu überleben und mit deiner mobilen Basis durch die Welt zu navigieren. Erwarten Sie Abenteuer und Erkundungen, die mit einem Managementmodus verwoben sind.

The Alters erscheint 2024 für Xbox Series S/X und PC - und ist vom ersten Tag an im Game Pass enthalten.

