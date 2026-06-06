The Alters DLC, bekannt als Last Variable, wird im Juli veröffentlicht

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Wenn du letztes Jahr 11 Bit Studios' The Alters gespielt hast und von der breiteren Sci-Fi-Survival-Erfahrung ziemlich beeindruckt warst, könnte dich das DLC interessieren, das für das Projekt geplant ist, das tatsächlich bald erscheinen wird.

Es heißt Last Variable und wird bereits ab dem 13. Juli auf PC und Konsolen erscheinen, wie im neuen Trailer unten bestätigt wurde.

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Als 20-stündige Erweiterung betrachtet, verspricht The Last Variable neue Mechaniken, eine unterirdische Basis zum Bauen, eine verfeinerte Spielschleife, die darauf basiert, den Planeten zu einer üppigen Oase zu terraformen, sowie eine neue Crew zum Kommandieren, die zwar alle ähnlich aussehen, aber ansonsten sehr einzigartige Menschen sind.

Die Zusammenfassung des DLC fügt hinzu: "Das Lösen des Geheimnisses der Oase erfordert spezialisierte Analysen von spezialisierten Altern – einem Geologen, Biologen, Chemiker oder Physiker. Doch jeder Jan hat seine eigene Vorstellung davon, was Wissenschaft wirklich bedeutet. Während du in deiner unterirdischen Basis in einen jahrelangen Kryoschlaf fällst und darauf wartest, dass die sengende Sonne des Planeten sich zurückzieht, haben die Arbeitenden in den Feldlaboren dieses Privileg nicht. Wenn sie ohne diesen Schutz altern, kann die Verwundbarkeit der Zeit sie noch verändern?"

Mit neuen Regionen zum Erkunden, neuen Überlebenszyklen zum Meistern und neuer Technik und Wissenschaft zur Entwicklung wird es in The Alters: Last Variable viel zu bieten geben, und unten können Sie auch einige Bilder des DLCs sehen.