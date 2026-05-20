The Agency kehrt in einem Monat für die zweite Staffel zu Paramount + zurück

Paramount+ wird bald expandieren The Agency, da die von Michael Fassbender angeführte Spionagethriller-Serie für ihre zweite Episodenserie auf die Streaming-Plattform zurückkehren wird.

Die zweite Staffel beginnt in einem Monat, die Premiere ist für den 21. Juni geplant, wenn die zehnteilige Staffel startet und Fassbenders Marsianer weiterhin existiert und überlebt in einer Welt, in der er versucht, Liebe, Leben und seine ultimative Mission unter einen Hut zu bringen.

Da die nächste Episodenserie bald erscheinen soll, hat Paramount einen offiziellen Trailer veröffentlicht, der zeigt, was die Staffel den Fans bieten wird. Obwohl Sie das unten selbst sehen können, ist es auch erwähnenswert, dass die zweite Staffel von The Agency die mit Stars gespickte Besetzung zurückkehren wird, darunter Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith, Katherine Waterston und Richard Gere.

Freust du dich auf die Rückkehr von The Agency ?