The Adventures of Elliot: The Millennium Tales wird etwa 30 Stunden dauern, um abgeschlossen zu werden.

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Square Enix bietet in letzter Zeit alle Arten von HD-2D-Spielen an, und ein Bereich, in dem diese Spiele alle Ähnlichkeiten aufweisen, ist ihre recht große Größe. Das sind RPGs, die Dutzende Stunden brauchen, um allein die Handlung zu bewältigen, mit noch mehr Spielzeit für diejenigen, die alles sehen wollen, was sie zu bieten haben.

Vor diesem Hintergrund interessiert dich vielleicht, wie das kommende The Adventures of Elliot: The Millennium Tales abschneidet und wie viel Zeit du diesen Sommer investieren solltest, um den Abspann für das Spiel zu werfen? Falls ja, haben wir kürzlich Game Director Shota Fukebara interviewt, in dem wir nach der Spiellänge und dem Vergleich zu Bravely Default und Octopath Traveler in dieser Hinsicht gefragt haben.

"Ich würde sagen, ein Standarddurchlauf dauert etwa 30 Stunden, und etwa 50 Stunden, wenn man wirklich jeden Zentimeter der Karte in allen Epochen erkundet. Auf den Karten und in den Epochen gibt es viele optionale Aktivitäten, und je mehr von Faies Magie du freischaltest, desto mehr hast du Zugang zu neuen Minispielen, sodass die gesamte Spielzeit letztlich vom Spieler und deinem Abenteuerlust abhängt.

"Unsere Geschichte spielt sich über mehrere Epochen innerhalb der Welt von Philabieldia. Daher ist das Setting auf den Kontinent Philabieldia beschränkt, was uns jedoch erlaubt, vier verschiedene Epochen in Tiefe zu erkunden und eine reiche Erzählung zu liefern, die ein starkes Gefühl von Größe und Geschichte vermittelt. Daher könnte es schwierig sein, einen direkten Vergleich anzustellen."

Es versteht sich von selbst, dass du ziemlich viel Zeit in Philabieldia verbringen wirst, wenn The Adventures of Elliot: The Millennium Tales am 18. Juni auf PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 erscheint. Das vollständige Interview mit Fukebara können Sie hier lesen und heute einen Vorgeschmack auf das Spiel bekommen, da eine Demo verfügbar ist, die stundenlang Inhalte bietet und der Fortschritt beim Start auf das vollständige Spiel übertragen werden kann.