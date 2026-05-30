The Adventures of Elliot Interview: Sprechen über sich entwickelndes HD-2D, fortgeschrittenen Kampf, erwartete Dauer und mehr

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Square Enix hat in letzter Zeit große Erfolge mit seinem Unterfangen, das Feld der HD-2D-Videospiele weiter zu erforschen. Ein Großteil dieses Erfolgs ist auf Octopath Traveler und Bravely Default zurückzuführen (wobei Dragon Quest auch kürzlich erschienen ist), und das sind zwei wichtige Dinge, die man beim nächsten Titel bedenken sollte, der dieses Vorhaben ausmacht.

Diesen Juni werden die Fans mit The Adventures of Elliot: The Millennium Tales verwöhnt, einem neuen und ambitionierten RPG, das sich über Generationen erstreckt und der HD-2D-Formel eine neue Note verleiht, indem es Echtzeit-Action-Kämpfe statt des traditionelleren rundenbasierten Systems bietet. Es ist ein Titel, der vom Entwickler Claytechworks geleitet wird, bekannt für die Bravely Default-Reihe, aber das größere Team umfasst Dragon Quest- und Octopath Traveler-Veteranen aus Team Asano, was bedeutet, dass zahlreiche HD-2D-Experten an diesem Projekt beteiligt sind.

Zu diesem Zweck, da The Adventures of Elliot: The Millennium Tales am 18. Juni für PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 erscheint, hatten wir das Privileg, mit Spieldirektor Shota Fukebaru von Claytechworks zu sprechen, um mehr über das erwartete kommende Projekt zu erfahren. Dieses vollständige Interview können Sie unten ansehen.

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Gamereactor: Wie sind Sie an den HD-2D-Stil herangegangen, damit dieses Spiel eine eigene visuelle Identität aus Octopath Traveler und Bravely Default bekommt?

Fukebaru: "Dies ist der neueste Teil der HD-2D-Reihe und ein Action-RPG. Der Reiz des HD-2D-Grafikstils liegt in der Verwendung von 3D-Hintergründen, die den Karten und Umgebungen ein Gefühl von Tiefe verleihen, obwohl die Charaktere selbst 2D sind. Eine der größten Herausforderungen war es, eine Möglichkeit zu finden, diese Stärke mit 2D-Action-Gameplay zu verbinden. In pixelbasierten 2D-Actionspielen kann der Bildschirm leicht von der Bodenebene der Karte dominiert werden, was es den Spielern erschwert, ein Gefühl von dreidimensionaler Tiefe zu spüren und die Grafik etwas flach wirken lässt. In diesem Titel, besonders in der Oberwelt, haben wir einen "Trommelwirbel"-Ansatz gewählt, indem wir die Karte in den Hintergrund gebogen haben, sodass entferntes Gelände sichtbar wird. Durch die Integration origineller Techniken, um die sichtbare Reichweite weiter zu maximieren, konnten wir ein Erlebnis schaffen, das ein starkes Tiefengefühl vermittelt und dabei dennoch ein 2D-Actionspiel bleibt. Dies war auch ein Bereich, in dem wir viel Zeit investiert haben, um die Details in enger Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsstudio sorgfältig zu verfeinern."

Gamereactor: Wie funktioniert Parieren und wie wichtig ist sie im Kampfsystem? Ist das außerdem eher ein actionorientiertes Erlebnis?

Fukebaru: "In den frühen Spielphasen können die Spieler einfach verteidigen. Dies verbraucht jedoch die Ausdauer des Schildes, und wenn sie auf null fällt, bricht Elliots Schutz, sodass er wehrlos bleibt. Während du in der Geschichte vorankommst und das volle Potenzial eines fortschrittlichen Schildes freischaltest, erhältst du die Fähigkeit, eine "präzise Verteidigung" auszuführen. Indem du genau in dem Moment verteidigst, in dem ein angreifender Gegner rot leuchtet, kannst du verteidigen, ohne die Schildausdauer zu verbrauchen, und viele Gegner werden vorübergehend außer Gefecht gesetzt.

"Außerdem kannst du, wenn du bestimmte Fernangriffe genau verteidest, ankommende Pfeile oder Kugeln abwehren. Obwohl dies ein actionorientiertes RPG ist, ist das Spiel darauf ausgelegt, den Spielern zu helfen, sich im Laufe der Geschichte allmählich an die Mechaniken zu gewöhnen."

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Gamereactor: Wie sehr können wir erwarten, dass sich die Welt im Laufe der verschiedenen Zeitalter verändert? Wird es je nach jeweiligem Alter einzigartige Mechaniken und Systeme geben?

Fukebaru: "Im Allgemeinen bleibt das Grundgelände von Philabieldia über verschiedene Epochen hinweg einheitlich. Jede Region enthält sogenannte "Landmarks" (wichtige Sehenswürdigkeiten und Dungeons zum Erkunden), mit denen die Spieler im Verlauf der Hauptgeschichte ganz natürlich interagieren. Diese Wahrzeichen existieren jedoch auch in Epochen außerhalb der direkt in der Geschichte vorkommenden, und die Dungeons selbst können je nach Epoche wechseln.

"Die Arten von Mechaniken, die du lösen musst, können auch von einer Epoche zur anderen variieren. Spieler können sich mit ihnen auseinandersetzen, wenn sie neugierig sind, oder sie ignorieren, wenn sie möchten. Wir haben sie absichtlich als optionale Erkundungselemente gestaltet, damit sie auch für den späteren Spaß aufgehoben werden können. In manchen Fällen kann ein Stopp an diesen Orten die Reise sogar erleichtern

"Es gibt auch eine "Katzensammlung"-Funktion, bei der Spieler Belohnungen für das Sammeln einer bestimmten Anzahl von Katzen in jeder Epoche erhalten. Es könnte sich lohnen, unterwegs ein paar Umwege zu machen und beim Erkunden ein paar Katzen aufzusammeln."

Gamereactor: Wie lange erwartest du, dass ein Durchlauf von The Adventures of Elliot: The Millennium Tales dauert? Wie schneidet es im Vergleich zu einem Bravely Default oder einem Octopath Traveler-Spiel ab?

Fukebaru: "Ich würde sagen, ein Standarddurchlauf dauert etwa 30 Stunden, und etwa 50 Stunden, wenn man wirklich jeden Zentimeter der Karte in allen Epochen erkundet. Auf den Karten und in den Epochen gibt es viele optionale Aktivitäten, und je mehr von Faies Magie du freischaltest, desto mehr hast du Zugang zu neuen Minispielen, sodass die gesamte Spielzeit letztlich vom Spieler und deinem Abenteuerlust abhängt.

"Unsere Geschichte spielt sich über mehrere Epochen innerhalb der Welt von Philabieldia. Daher ist das Setting auf den Kontinent Philabieldia beschränkt, was uns jedoch erlaubt, vier verschiedene Epochen in Tiefe zu erkunden und eine reiche Erzählung zu liefern, die ein starkes Gefühl von Größe und Geschichte vermittelt. Daher könnte es schwierig sein, einen direkten Vergleich anzustellen."

Gamereactor: Ohne Spoiler: Wie viel lässt The Millennium Tales offen für eine Fortsetzung in The Adventures of Elliot-Saga, und gibt es mehrere Enden?

Fukebaru: "Ich würde mich freuen, wenn du die Hauptgeschichte erlebst, wenn das Spiel erscheint, und es selbst erleben könntest! Aber wir haben derzeit nichts bezüglich einer Fortsetzung bekanntzugeben. Doch die Unterstützung und Ermutigung, die wir von den Fans erhalten, die das Spiel mögen, werden immer die größte treibende Kraft hinter unseren nächsten Schritten sein. Wenn Ihnen das Spiel gefallen hat, wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie das in den sozialen Medien verbreiten oder Ihr Feedback direkt mit Square Enix teilen könnten."

Gamereactor: HD-2D hatte großen Erfolg auf der originalen Switch. Wie denkst du, könnte das neue System und die Möglichkeit, unterwegs 1080p zu spielen, helfen, das Momentum bei der Nintendo-Fangemeinde aufrechtzuerhalten?

Fukebaru: "Von Anfang an hatten wir vor, dieses Spiel für Next-Gen-Konsolen zu entwickeln, und es wird für Nintendo-Fans auf der Switch 2 sowie auf PlayStation, Xbox und Steam verfügbar sein. Außerdem haben wir eine Prolog-Demo auf allen Plattformen veröffentlicht, die es den Spielern ermöglicht, ihre Speicherstände ins vollständige Spiel zu übertragen.

"Wir haben die Entwicklung fortgesetzt, mit dem Ziel, so viele Spieler wie möglich zu erreichen, daher hoffen wir, dass die Spieler es auf ihrer bevorzugten Plattform ausprobieren."

Gamereactor: Was ist ein Teil von The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, von dem Sie glauben, dass die Leute nicht genug darüber sprechen?

Fukebaru: "Wir würden uns besonders freuen, wenn diejenigen, die die Debüt-Demo gespielt haben, die Verbesserungen der Lebensqualität sehen können, die wir im Prolog-Demo erleben können. Mit Blick auf die vollständige Veröffentlichung hoffen wir, dass die Leute der Hauptgeschichte und der Geschichte von Philabieldia, ebenso wie den Kombinationen von Waffen und Magiciten, mit denen du während deines Abenteuers experimentieren kannst, aufmerksam achten – und besonders möchten wir, dass du Faies Beiträge im Auge behältst. Sie ist nicht nur charmant, sondern ihre Magie wird sich in allen möglichen Situationen als nützlich erweisen!"

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Danke an Fukebaru-san und Square Enix, dass sie sich die Zeit genommen haben, unsere Fragen zu beantworten. Auch hier können Sie The Adventures of Elliot: The Millennium Tales am 18. Juni auf PC, PS5, Xbox Series X/S und Switch 2 spielen, und natürlich wird eine Rezension kurz vor dem Start erscheinen.