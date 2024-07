The Acolyte wollte das Duell der Schicksale mit seinen Lichtschwertduellen toppen

HQ

Die Reaktionen der Fans auf The Acolyte waren, gelinde gesagt, gemischt, und obwohl viele das Drehbuch der Serie kritisiert haben, hat sie den Zuschauern viele Action-Momente beschert, darunter viele Lichtschwertduelle.

Im Gespräch mit Collider erklärte Showrunner Leslye Headland, dass sie die Serie durch ihre Duelle verewigen wollten. "Wir dachten: 'Wir machen verdammt noch mal alles. Wir wollen Duel of the Fates toppen, wir wollen den Bahnhof in The Matrix toppen. Wir werden uns mit nichts weniger zufrieden geben." Ich überlasse es dem Zuschauer, ob wir das erreicht haben oder nicht, aber im Grunde meines Herzens dachte ich: "Das haben wir erreicht." Was mich betrifft", sagte sie.

Im Staffelfinale tritt Sol gegen den Fremden in einem Kampf von Lichtschwertern und einer Macht an, wie wir sie schon lange nicht mehr in Star Wars-Live-Action gesehen haben, aber wie Headland selbst sagt, liegt es wirklich an den Zuschauern zu entscheiden, ob dieses Duell es geschafft hat, mit den besten der Reihe mitzuhalten.