The Acolyte Trailer hat mehr Dislikes als Likes auf YouTube

Die neue Star Wars TV-Serie The Acolyte hat kürzlich ihren ersten Trailer veröffentlicht. Die Serie spielt vor den Prequel-Filmen und gibt uns einen Einblick in die Ära der Hohen Republik in einer Zeit, in der die Jedi scheinbar die totale Kontrolle über die Galaxie haben, aber schattenhafte Mächte immer noch am Werk sind, um ihren Untergang herbeizuführen.

Die Serie ist noch nicht einmal erschienen, aber es scheint, dass einige bereits ihre Entscheidung getroffen haben, sie nicht zu mögen. Laut YouTube-Daten, die von Culture Crave in den sozialen Medien gepostet wurden, hat der erste Trailer 135.000 Likes und über 160.000 Dislikes erhalten.

Es gibt eine Reihe von Gründen, warum die Reaktion so volatil sein könnte, aber viele Star Wars-"Fans" neigen zunehmend dazu, etwas Neues, das auftaucht, nicht zu mögen. Es gibt auch das Problem, dass der Kanon geändert wird, denn wenn es Sith in dieser Serie gibt, dann würde es die in "Die dunkle Bedrohung" niedergelegten Ideen brechen, die die Jedi so darstellen, als hätten sie seit 1000 Jahren nichts von ihren dunklen Gegenstücken gewusst.

Was hältst du von dem Trailer von The Acolyte ?