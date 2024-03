The Acolyte sieht im Trailer vielversprechend aus - kommt im Juni zu Disney+

Es ist vier Jahre her, dass Disney The Acolyte ankündigte, die Star Wars-Serie, die in der Blütezeit des Jedi-Ordens während der Ära der Hohen Republik spielt. Seitdem haben wir viele Projekte, die in der weit, weit entfernten Galaxie spielen, kommen und gehen sehen, also ist es verständlich, wenn du dachtest, dass dies spurlos verschwinden würde. Das wird jedoch nicht der Fall sein, denn wir werden schon bald den Beginn des Untergangs der Jedi zu sehen bekommen.

Lucasfilm hat uns wie versprochen den ersten Trailer zu The Acolyte zur Verfügung gestellt und bestätigt, dass die ersten beiden Episoden am 4. Juni auf Disney+ Premiere feiern werden (für viele von uns in Europa der 5.). Der Trailer selbst konzentriert sich darauf, dass Carrie-Anne Moss als Master Indara einfach nur ein knallharter Kerl ist, enthält aber auch eine schöne Mischung aus Mystery und Drama, die mich hoffen lässt, dass wir in weniger als drei Monaten ein lustiges Abenteuer erleben könnten.