The Acolyte Showrunner ist ein Fan von The Clone Wars

The Acolyte soll nächsten Monat Premiere feiern und uns einen seltenen Einblick in die Live-Action-Zeit vor den Prequels geben. Während wir in eine Zeit zurückkehren, in der der Jedi-Tempel noch stand und der Jedi-Orden Tausende stark war, sprach Leslye Headland, Showrunnerin von The Acolyte, über die Einflüsse, die ihre Star Wars-Serie geprägt haben.

Insbesondere sagte Headland gegenüber IGN, dass sie ein großer Fan von Dave Filonis Star Wars: The Clone Wars ist. "Die Klonkriege [inspirierten The Acolyte ]", sagte sie. "Vieles wurde von Nightsisters inspiriert. Wir haben keine Nachtschwestern in dieser Serie, aber wir lassen uns von ihnen inspirieren, lassen uns von Asajj Ventress inspirieren."

"Meine Lieblingsepisode ist Die falschen Jedi. Davon habe ich mich definitiv inspirieren lassen."

Die falschen Jedi ist eine der berühmtesten Klonkriege-Episoden, in der Ahsoka für ein Verbrechen vor Gericht steht, das sie nicht begangen hat. Während Anakin versucht, ihre Unschuld zu beweisen, verliert seine Padawan ihren Glauben an den Jedi-Rat und trifft schließlich die Entscheidung, den Orden zu verlassen.

The Acolyte feiert am 5. Juni Premiere.