The Acolyte im neuen actiongeladenen Trailer gezeigt

HQ

Bisher konzentrierten sich alle Star Wars-Serien, die Disney gemacht hat, auf die Epochen rund um die nummerierten Filme der Serie. Aber mit dem kommenden The Acolyte, der Anfang Juni Premiere feiert, wird diese Prämisse fallen gelassen und wir werden auf Abenteuer während der Ära der Hohen Republik mitgenommen, oder vielleicht genauer gesagt, am Ende derselben.

Hier üben die Jedi-Ritter enorme Macht aus, aber ein furchterregender Feind taucht aus den Schatten auf... Die Sith. In einem neuen Trailer aus der Serie haben wir die Möglichkeit, einige dieser Bösewichte kennenzulernen und einen Blick auf einige ziemlich intensive Actionszenen zu werfen, was hoffentlich bedeutet, dass uns eine aufregende Fahrt bevorsteht.

Schauen Sie sich das Video unten an. The Acolyte feiert am 4. Juni auf Disney+ Premiere.